Nu te pui cu Gicu! Grozav i-a DISTRUS pe milionarii de la Mol Vidi cu ultima clasata! A intrat in minutul 55 si a dat hattrick pana la final! Dubla intr-un minut! VIDEO

Gicu Grozav e omul zilei in Ungaria!

Grozav a marcat 3 goluri in victoria fantastica a lui Diosgyor de pe terenul lui Mol Vidi! Intrat pe teren in minutul 55 in locul lui Roshi, Grozav n-a avut nevoie decat de 6 minute pentru a intoarce rezultatul de pe tabela. Reusita lui Stopira (9) a fost mai intai anulata de primul gol al lui Grozav, venit in minutul 60.

Romanul a punctat dupa numai cateva secunde pentru 1-2, apoi a stabilit rezultatul final, 1-3, in minutul 89! Rezultatul e unul de aur pentru Diosgyor, care se apropie la 3 puncte de zona care permite salvarea de la retrogradare. Diosgyor e acum pe ultimul loc, cu 20 de puncte acumulate in 22 de etape, in timp ce Mol Vidi e a 3-a, Ferencvaros si Academia Puskas.

La Mol Vidi, Tordai si Rus au fost rezerve. Fundasul a intrat in minutul 67, in locul lui Dardai. Houri, fostul mijlocas al Viitorului, a jucat tot meciul pentru Vidi.