Cum a fost inlaturat Gardos de la Craiova: "Am avut un conflict cu antrenorul, atunci s-a terminat totul!"

Florin Gardos a fost imprumutat la Poli Iasi. Moldovenii au optiune de transfer la finalul sezonului.

Florin Gardos s-a intors in Romania cu gandul la nationala, dar experienta de la Craiova nu a fost una reusita.

Gardos a prins rar echipa, chiar daca era apt din punct de vedere fizic. Cand era intrebat la conferintele de presa despre Gardos, Devis Mangia incerca sa evite subiectul.

Gardos recunoaste acum ca a avut un conflict cu Mangia, acesta fiind motivul principal al inlaturarii lui.

"Am pierdut la un moment dat echipa la Craiova si apoi am inceput sa fiu nemultumit. La un moment dat, am avut un conflict cu antrenorul si de atunci s-a terminat totul. In cazul meu n-a fost loc de o a doua sansa", a explicat Gardos la DigiSport.

Poli Iasi l-a imprumutat pe Gardos pana in vara, cu optiune de transfer definitiv.

"Imi doream sa plec de la Craiova, nu voiam sa astept foarte mult pentru a nu pierde nicio zi din pregatirea de iarna. Am fost oarecum presat de timp. Cei de la Iasi si-au dorit foarte mult sa merg acolo. M-a sunat si domnul Flavius Stoican sa merg acolo si am zis ca asta e cel mai important pentru mine. E important sa te sune antrenorul. Am zis sa merg acolo unde sunt dorit si sa am liniste.", a mai spus Gardos.