"Ce sa mai facem cu el? E istorie!" REACTIE DE ULTIMA ORA in scandalul momentului! Unic in lume: patronul N-ARE dreptul sa se opuna. Ce se intampla cu Cristea si Gardos

Schimbul lui Andrei Cristea cu Gardos si Burlacu nu este in pericol.

Oficialii lui Poli Iasi spun ca finantatorul Horia Sabo nu are drept de semnatura si nu poate bloca rocada jucatorilor.



CSU Craiova si Poli Iasi s-au inteles sa faca un schimb de jucatori in aceasta iarna. La Craiova va ajunge definitiv atacantul Andrei Cristea (34 ani), in timp la in Copou vor fi imprumutati pana la finalul sezonului, cu clauza de achizitionare definitiva, fundasul Florin Grados (30 ani) si mijlocasul Andrei Burlacu (21 ani). Desi au existat zvonuri ca mutarea poate intra in impas din cauza ca ar trebui sa se obtina acceptul lui Horia Sabo, directorul general aflat in conflict cu Comitetului Director, acest lucru nu este necesar.

"Situatia reala o gasim in documente. Documentele vorbesc. Daca ati putea sa verificati la LPF si la FRF ati constata dreptul de semnatura din partea clubului il au presedintele Consiliului Director, Leonida Antohi, si presedintele executiv, Adrian Ambrosie. Sunt persoanele imputernicite de club ca sa poata semna documente in legatura cu aceste doua institutii. Lasati-l pe domnul Sabo! Ce sa mai facem cu domnul Sabo, care e istorie pentru noi? Avem asa multe probleme la Iasi si sunt atat de multe lucruri de facut... Vrem sa ne concentram pe echipa, pe campionat, pe rezultate sportive, nu mai vreau sa vorbesc despre ce zice unul si altul sau ce frustrari are.



Acest schimb de jucatori cu Craiova nu este pus in nicio dificultate de ce spune domnul Sabo. Va sugerez sa va puneti o intrebare retorica: daca domnul Sabo este omul cu care se poate negocia exclusiv, de ce nu l-a transferat pe Andrei Cristea la FCSB, cand a zis ca exista interesul pentru el? Daca era unicul care putea sa decida si sa semneze, daca putea sa treaca peste oricine si orice si sa faca transferul, de ce nu l-a vandut pe Cristea? Atat vreau sa zic, nu mai vreau sa intru in alte lucruri...

Eu zic ca acest schimb este foarte bun pentru noi. Ne-am acoperit mai multe posturi cu acest veniri. In primul rand, cel de fundas central, unde aveam mare nevoie de jucatori noi, iar Gardos, om de nationala, cu experienta lui, alaturi de Frasinescu si Mihalache, care poate fi urcat acum si ca inchizator, ne poate ajuta foarte mult. Chiar si Gardos poate juca mijlocas defensiv... Credem ca vom suda un trio foarte bun.

Din punct de vedere al jucatorului U21, chiar aveam nevoie de un tanar de profilul lui Burlacu. In plus, am luat doi jucatori adaptati campionatului romanesc, si cu frigul, si cu limba, si cu stilul de arbitraj, si cu stilul de joc. Cu tot, cu tot! Ne-am lovit la jucatorii straini de lucrul asta, ca se adapteaza mai greu. Un exemplu e Enoh, un jucator valoros, care a jucat in campionate bune, dar nu s-a adaptat. Este in continuare in lot, asteptam inca sa se adapteze complet. Speram ca prin plecarea lui Cristea sa poata sa demonstreze ca are valoarea la care il cotam noi", a spus Adrian Ambrosie, presedintele executiv al iesenilor, pentru Sport.ro.