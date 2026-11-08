Starul de la FCSB a identificat marea problemă după eșecul surprinzător de pe Arena Națională

Starul de la FCSB a identificat marea problemă după eșecul surprinzător de pe Arena Națională Superliga
Kadi Bulgakov
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FCSB a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1, în etapa a 15-a din Superliga, iar Denis Drăguș a analizat cauzele înfrângerii.

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Singurul gol al partidei de la București a fost marcat de Fabry în minutul 41, cu un șut plasat de la distanță. Drăguș a trecut pe lângă egalare în trei rânduri, în minutele 18, 62 și 83, însă nu a reușit să-l învingă pe Frânculescu.

„E dezamăgitor. Din nou luăm gol la, cred că, primul șut pe poartă. După care ei se închid și încercăm fără succes să marcăm. Avem, cred că, 11 șuturi pe poartă, 21 spre poartă. Nu știu, e un moment mai complicat, dar trebuie să ridicăm capul. Nu avem altă variantă, trebuie să mergem înainte, capul sus și trebuie să trecem peste. Nu putem să ne plângem de milă, să ne gândim la ce a fost, trebuie doar să ne gândim cum să înscriem mai mult, pentru că e o problemă deja, de trei meciuri nu am înscris”, a spus Denis Drăguș la finalul jocului.

  • Denis dragus
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Seceta de goluri și blocajul mental din tabăra roș-albastră

Atacantul FCSB-ului a arătat cu degetul spre adversarii din Liga 1, pe care îi acuză că practică un joc mult prea defensiv în momentul în care joacă împotriva roș-albaștrilor.

„La meciul cu Rapid am înscris patru goluri, dar, na, așa e fotbalul. Trebuie să profităm de pauza asta, să ne pregătim bine și să mergem mai departe. E o mândrie și o onoare să fiu căpitan. Cum am spus, era cu atât mai frumos dacă am fi câștigat. Am încercat să venim cu mingi din mai multe poziții, să schimbăm posturile, să îi surprindem, să atacăm în toate modurile, dar s-au închis foarte bine și nu am reușit în această seară, din păcate.

Dar trebuie să ne așteptăm la asta, toate echipele își doresc să câștige împotriva noastră, se închid bine și joacă pe contraatac. Trebuie să ne obișnuim cu lucrul ăsta și să învățăm din asta. Chiar dacă am pierdut și la Cluj, problema e că nu am marcat. În meciul cu Rapid ne-au intrat ocaziile. Acum, cred că e și o chestie mentală când primim gol și trebuie să învățăm să revenim și să ne fructificăm ocaziile”, a mai spus vârful celor de la FCSB.

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Florin Maxim a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul 7 în clasament, depășind-o chiar pe FCSB, care ocupă poziția a 8-a, cu 21 de puncte.

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