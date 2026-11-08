OFICIAL Kopic și Florentin Petre au fost demiși! Anunțul venit la miezul nopții

Kopic și Florentin Petre au fost demiși! Anunțul venit la miezul nopții Fotbal extern
SPORT.RO
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Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo, și-a încheiat rapid mandatul pe banca polonezilor de la Wieczysta Cracovia.

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Zeljko KopicFlorentin PetreWieczysta CracoviaPolonia
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Sâmbătă seară, Wieczysta Cracovia a pierdut dramatic pe terenul lui Gornik Zabrze, scor 1-2. Echipa lui Kopic a condus cu 1-0, însă s-a văzut învinsă după un gol venit în minutul 90.

Zeljko Kopic și Florentin Petre au fost demiși de la Wieczysta Cracovia

Wieczysta a ajuns la cinci eșecuri consecutive, este ultima clasată din Ekstraklasa, iar plecarea lui Zeljko Kopic și a secundului Florentin Petre a fost anunțată oficial la scurt timp după joc. Cei doi și-au încheiat mandatele după doar două luni și jumătate.

"Zeljko Kopic și-a încheiat activitatea ca antrenor al primei echipe a clubului Wieczysta Cracovia. Ultimul meci sub conducerea sa a fost cel cu Gornik Zabrze.

Tehnicianul croat a condus echipa noastră în unsprezece partide - zece în campionat și una în Cupa Poloniei. În această perioadă, Wieczysta a obținut o victorie și două remize.

Odată cu antrenorul Kopic, își încheie activitatea la club și secundul său, Florentin Petre, precum și analistul Cosmin Bujor.

Le mulțumim tuturor membrilor staffului pentru munca și implicarea lor și le dorim succes în continuarea carierei", a transmis Wieczysta Cracovia, într-un comunicat publicat după miezul nopții.

Schimbarea de antrenor de la Wieczysta Cracovia a fost anunțată chiar înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale. Distanța față de ultimul loc care asigură salvarea de la retrogradare este acum de 4 puncte.

Clasamentul din Ekstraklasa

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