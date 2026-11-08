Unai Emery, cunoscut drept specialistul Europa League, este pe cale să semneze! Tehnicianul spaniol a cucerit trofeul de trei ori consecutiv cu Sevilla FC, în 2014, 2015 și 2016, după finale câștigate contra lui Juventus, FC Dnipro și Liverpool FC.

Singura finală pierdută a venit în 2019, atunci când o pregătea pe Arsenal FC, învinsă de Chelsea.

Unai Emery, acord cu Aston Villa. Prelungesc contractul

În 2021, Emery și-a trecut în cont al patrulea trofeu, după ce Villarreal CF a învins-o dramatic pe Manchester United la loviturile de departajare, iar în vara acestui an a venit și a cincea reușită, cu Aston Villa, după un ultim act cu Freiburg.

Datorită performanțelor importante bifate cu formația din Premier League (campionat care e LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1), părțile sunt la un pas să bată palma pentru prelungirea contractuală!

Se pare, conform presei din Anglia, că există un acord verbal între Unai Emery și Aston Villa, iar în curând va fi oficializată și semnarea contractului în sine.

Aston Villa, medie de 1.82 puncte/ meci în mandatul lui Unay Emery

Tehnicianul născut în localitatea spaniolă Hondarribia o pregătește pe Aston Villa din noiembrie 2022, de exact patru ani, timp în care a adunat 212 meciuri, a câștigat 116 jocuri, a bifat 37 de egaluri și a cedat în 59 de confruntări.

Are o medie de puncte bună, de 1.82/ meci.