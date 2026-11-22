FCSB a remizat în deplasarea de la Mioveni, scor 0-0, într-un meci cu FC Argeș din runda a 16-a din sezonul regulat al Superligii.

Roș-albaștrii au dominat meciul în mare parte, dar nu au reușit să concretizeze ocaziile pe tabela de marcaj.

Ce a spus Gigi Becali despre Denis Drăguș: „Nu are voie”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre jocul lui Denis Drăguș de la Mioveni, iar omul cu banii de la formația roș-albastră a recunoscut că nu a fost mulțumit de ratarea sa la una dintre marile ocazii ale lui FCSB.

Gigi Becali a spus încă că atacantul adus în această toamnă liber de contract de la Trabzonspor are valoare, dar nu are coechipieri care să îl pună în valoare.

Cât despre faza controversată în care Drăguș risca să vadă cartonașul roșu (VEZI AICI), Gigi Becali i-a luat apărarea.

„Nici Drăguș nu are voie să rateze din 15 metri. Să zicem că a avut prestații acceptabile până acum. El are calitate, i se vede valoarea, chiar dacă prestația de azi nu a fost bună.

Dar dacă nu ai cu cine să joci fotbal, ce să faci. În față trebuie să ai jucători cu care să combini în față. David Miculescu nu știu ce e cu el, în prima repriză a fost șters, nu l-am văzut deloc. Nu pot să îi fac o vină lui Drăguș”, a spus Gigi Becali, la primasport.

În urma acestui rezultat, FCSB se află pe locul nouă în clasament și are 22 de punte după 16 partide jucate.

Roș-albaștrii se află la trei „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off, ocupat în acest moment de Corvinul.