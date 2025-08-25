Povestea lui Denis Alibec nu a fost niciodată simplă, iar atacantul din Mangalia a recunoscut că a fost foarte aproape să renunțe la fotbal.



Episodul negru al carierei s-a petrecut în 2011, după ce a fost suspendat șase luni în perioada împrumutului la KV Mechelen.



Ajunsese să cântărească 100 de kilograme, avea probleme medicale și simțea că drumul lui în fotbal s-a închis. Atunci, sprijinul familiei și întâlnirea cu Gheorghe Hagi i-au schimbat destinul.



Denis Alibec a vrut să se lase de fotbal! Familia l-a întors din drum



„În primul rând, provin dintr-o familie săracă, în care ai mei m-au susținut foarte, foarte mult. Le mulțumesc pentru asta, au făcut tot ce depinde de ei ca eu să ajung fotbalist și sper că le-am răsplătit munca pe care o depus-o. (...) Poate când alții erau la Costinești sau mai știu eu pe unde, eu jucam fotbal. Cred că n-am lipsit la niciun antrenament când eram junior.



Da, după episodul Belgia, atunci când am fost suspendat șase luni. Chiar mă gândeam să mă las, ajunsesem la … cred că aveam 100 de kilograme, nu mai puteam să mă antrenez, aveam și probleme cu genunchiul. Da, a fost o perioadă foarte grea pentru mine și așa am dat de domnul Hagi, care zic eu că mi-a salvat cariera. În primul rând familia m-a ajutat, nu m-a lăsat niciodată să renunț, mai ales când mi-a fost greu.



Au fost mereu alături de mine și de aceea o să fiu alături de ei toată viața. Când ești copil, poate ei îți dau niște sfaturi și tu crezi că nu e OK ce spun ei, faci de capul tău. Dar ușor-ușor începi să realizezi că familia îți vrea binele”, a spus Alibec la Golazo.



Ajuns acum la 34 de ani, atacantul are un palmares impresionant: trei titluri de campion în România cu Astra Giurgiu, CFR Cluj și Farul Constanța, o Cupă și o Supercupă, dar și trofee cucerite cu Inter Milano, inclusiv un Campionat al Italiei și Mondialul Cluburilor. În 2016 a fost ales „Fotbalistul român al anului”.



La echipa națională, Alibec are peste 43 de selecții și nu mai puțin de șase goluri marcate.

