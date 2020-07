"NU MERITAM in Liga Campionilor!" Replica INCREDIBILA a lui Rotaru! Ce spune patronul Craiovei despre titlu si vanzarea lui Alex Cicaldau

Universitatea Craiova este liderul campionatului si se afla la doar doua meciuri distanta de titlu.

Mihai Rotaru nu este foarte incantat de posibilitatea de a juca in Champions League si sustine ca vrea ca echipa lui sa joace in grupele Europa League.

"Nu stiu de cate puncte o sa avem nevoie pentru titlu, vedem ce se intampla la noi cu Astra si CFR cu FCSB, poate avem nevoie de 6 puncte, de unul sau de niciunul. Vrem sa atacam grupele Europa League cu aceeasi formatie ca acum. Grupele UCL ar insemna sa ne depasim statutul si nu cred ca am merita sa jucam acolo, dar nu dam inapoi daca avem ocazia", a spus Mihai Rotaru la Digisport.

Finantatorul Craiovei a vorbit si despre zvonurile care au aparut legate de infectarea sa cu coronavirus.

"Am avut 100 si ceva de telefoane cand eram in vacanta cu copii, a fost o stire falsa despre mine cum ca as fi infectat pornita din Craiova special. Noi avem spre 500 de teste efectuate in total la club", a adaugat Rotaru.

De asemenea, finantatorul alb-albastrilor a dezvaluit ce se va intampla cu Alex Cicaldau si ce planuri are clubul cu fotbalistul adus de la Viitorul.

"Patronii Universitatii Craiova sunt suporterii. Eu sunt actionar, presedinte, cum vreti sa-mi spuneti. Nu ne facem planuri sa vindem jucatori, vom vedea la momentul potrivit. Nu facem publice transferurile inainte de a finaliza, pentru ca altfel devenim penibili. Cicaldau este printre cei mai valorosi fotbalisti romani la ora actuala, daca nu cel mai valoros. Noi ne dorim sa il mai tinem un an de zile, dar depinde si de el, de starea lui. E un caracter extraordinar, desi a inceput mai greu aici. A fost obosit la inceput. Jucatorii romani nu au vacanta, cred ca e cel mai greu campionat din Europa din punctul asta de vedere", a mai spus finantatorul Craiovei.