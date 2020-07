Becali, acuzat ca a FURAT un jucator de la Craiova! Rotaru a inceput sa strige in direct: "Ni l-au furat! L-au furat de la noi!"

Craiova se lupta cu toata lumea pe finalul sezonului!

Nu doar bataia la titlu cu CFR ii aprinde pe olteni. Si "meciul" permanent cu FCSB se joaca tare!

Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, a respins acuzatiile facute de Becali la adresa echipei sale. Becali s-a referit azi inca o data la partida Craiova-Viitorul din urma cu 3 sezoane, cand oltenii au folosit o echipa cu mai multe rezerve in fata lui Hagi.

"Noi nu facem mizerii, cum a facut atunci Craiova", a spus Becali.

Rotaru se apara si explica de ce antrenorul de atunci al echipei, Gigi Multescu, a ales un prim 11 cu mai multi jucatori fara minute: "Au jucat fotbalistii pe care i-am consideat potriviti, in perpectiva a ceea ce urma pentru noi. Pe Vlad, de exemplu, voiam sa-l folosim titular sezonul urmator! FCSB ni l-a furat! Ni l-a furat! Dupa aia, au platit o paguba, cum ar veni, 400 000 de euro. In acel an i-am prelungit contractul lui Calancea, dar cand a venit la mine sa discutam i-am spus ca Vlad o sa apere in noul sezon. Asta era planul nostru! Noi nu l-am fi dat nici cu un milion si jumatate sau doua milioane pe Vlad! L-am jucat intr-un meci din finalul sezonului, incercam sa pregatim ce va urma la echipa!".

Ajuns acum la 21 de ani, Andrei Vlad a trecut in 2017 la FCSB. In total, portarul are 40 de meciuri pentru stelisti.