BREAKING NEWS! "Sanse mari sa NU se mai joace deloc" Anuntul lui Rotaru despre meciul cu Astra. Ce vor face oltenii

Mihai Rotaru a anuntat ca jucatorii oltenilor nu vor sa plece de la Giurgiu!

Partida dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova ar fi trebuit sa se joace diseara, incepand cu ora 21:30, insa aparitia unui caz de coronavirus in lotul giurgiuvenilor a dat toate planurile peste cap. Ljuban Crepulja, fotbalistul croat de la clubul lui Ioan Niculae a fost depistat pozitiv astazi, dupa ce a acuzat stari de rau. Meciul Astrei cu Craiova a fost amanat, iar jucatorii giurgiuveni vor fi retestati. Exista sansa ca partida sa se dispute vineri, iar patronul oltenilor a anuntat ce va face echipa sa.

"E o stare de disconfort la nivelul intregului grup. Jucatorii, in speciali, sunt foarte nervosi pentru ca voiau sa joace si nu se poate. Intotdeauna imi e teama in perioada asta de amanarea meciurilor. Erau sanse mici acum sa se intample asta, inteleg ca Astra a facut teste saptamana trecuta, dar a aparut un caz simptomatic cu febra, tensiune musculara si, din pacate, s-a intamplat. Important e ca jucatorul (n.r. Crepulja) sa fie sanatos.

Noi am ramas pe loc, n-am plecat nicaieri, am fi fost amatori daca plecam. Am vazut ca DSP are abordari diferite in functie de zona. N-am plecat de la Giurgiu pentru ca daca plecam, riscam sa trebuiasca sa ne intoarcem maine. Am discutat cu totii si am stabilit sa ne antrenam in seara asta si maine. Ar trebui sa stim maine dupa-amiaza ce se intampla. E foarte simplu sa tii jucatorii conectati in aceasta perioada, pentru ca toti vor titlul. I-am intrebat daca ne intoarcem la Craiova sau ramanem la Giurgiu si au zis 'nu, ramanem aici, ne batem cu ei'. Sunt ca leii in cusca acum.

Sansele mari sunt ca acest meci sa nu se mai dispute. Ar trebui sa stea 5 zile in izolare, sa isi faca iar testele si abia apoi sa putem juca, dar nu mai sunt date. Noi ne dorim sa jucam pe teren, nu asteptam 'pomeni'. Vom ramane pe loc, vedem daca vom juca acest meci. Daca nu se joaca, ne vom cere drepturile in acord cu regulamentele. Este o varianta sa castigam la masa verde, dar sunt optimist ca meciul se va juca vineri. Protocolul nu s-a schimbat, este acelasi, doar ca a aparut DSP-ul, autoritatea statului, care tine cont de testele succesive.

E neplacut, perioada de incubatie a virusului variaza de la 2 la 7 zile si te poti trezi in situatia de a avea cazuri chiar inainte de meci. Cazul de la Astra a fost unul cu simptome. Stiu ca transmiterea de la asimptomatici este in procent foarte scazut, dar cazul lui Crepulja este periculos pentru ca are simptome clare", a declarat Mihai Rotaru la Digisport.

Craiova este pe primul loc, la 1 punct deasupra campioanei CFR Cluj.