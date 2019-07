Demisie de ULTIMA ORA la Dinamo dupa incidentul teribil cu Neagoe! Doctorul Batineanu PLEACA din club dupa ce a fost luat la intrebari de Prunea

Batineanu le-a transmis sefilor lui Dinamo ca renunta la postul sau.

Prunea i-a reprosat apropierea de Rednic, iar fanii l-au luat si ei la intrebari pentru modul in care a intervenit in momentul in care lui Neagoe i s-a facut rau pe banca.

Batineanu se apara si spune ca a respectat procedurile medicale. N-a stiut ca lui Neagoe i-a fost rau inca dinaintea partidei.

"Am stat 19 ani la Dinamo, de 34 de ani sunt medic sportiv. Neagoe nu mi-a zis mic, nu a dat semne ca i-ar fi rau in ziua meciului. Daca ceilalti cred ca eu ii fac rau lui Dinamo, imi dau demisia, am transmis asta conducerii. Eu am facut tot ce a tinut de mine in momentul in care am vazut ca lui Eugen i se face rau", a spus medicul Batineanu pentru www.sport.ro.