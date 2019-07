Un fotbalist adus de Dinamo in aceasta vara are probleme cu inima si a fost trimis acasa! Scandal si acuzatii la adresa medicului echipei: "E omul lui Rednic"

Dinamo l-a adus in aceasta vara pe atacantul sarb Slavko Perovic (30 de ani). Jucatorul s-a intors in tara natala dupa doar 29 de minute jucate.

Atacantul sarb Slavko Perovic (30 de ani), adus de Dinamo in aceasta vara, s-a intors in tara natala. ProSport scrie ca fotbalistului i s-au descoperit probleme de natura cardiaca, iar conducatorii s-au temut de un nou caz Ekeng. El a fost trimis sa efectueze investigatii amanuntite.

Potrivit sursei citate, Perovic a fost adus pe filiera Balanescu si a fost legitimat in graba. Medicul Liviu Batineanu, cel care a indeplinit acest rol la echipa si in urma cu 3 ani, la moartea lui Ekeng, a insistat ca atacantul sarb sa faca niste controale cardiologice suplimentare.

Problemele lui Perovic, nou motiv ce conflict in cadrul lui Dinamo

Slavko Perovic a plecat in Serbia, iar revenirea la Dinamo este sub semnul intrebarii. Potrivit ProSport, problemele fotbalistului au provocat noi discutii contradictorii in cadrul clubului. Conducerea l-a acuzat pe Liviu Batineanu ca ar fi "omul lui Rednic" si ca incearca sa provoace discutii.

Perovic a jucat 29 de minute in Viitorul 5-0 Dinamo. El a jucat in ultimul sezon la Istanbulspor, in liga a doua turca.