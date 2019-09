"Degeaba mergem in Europa si iesim din primul tur!" Fost capitan la Dinamo, analiza "la rece": "Ce sa facem cu echipa asta in Europa?"

Dinamo a invins-o pe Voluntari, scor 2-1, si bate la portile play-off-ului.

Dinamovistii viseaza la o calificare in play-off si in cupele europene, dar Giani Kirita le taie aripile. Fost capitan al lui Dinamo si unul dintre cei mai infocati suporteri ai echipei din "Stefan cel Mare", Kirita ramane cu picioarele pe pamant.

Dinamo nu trebuie sa se gandeasca la o participare in cupele europene este de parere Kirita. Echipa trebuie intarita puternic pentru a putea reprezenta cu succes Romania intr-o competitie europeana.

"Nu se poate vorbi de titlu in acest moment, dar o calificare in play-off se poate. E prea departe Europa, e greu sa vorbim de o calificare in cupele europene. Ca sa vorbim despre asta, e nevoie de investitii serioase ca sa te poti lupta cu echipele mari. Mergi in Europa si ce faci cu echipa asta in Europa? Hai sa facem un minim de investitie! Daca se vrea...Degeaba luam Cupa, mergem in Europa si iesim din primul tur. Ne-am bucura de un trofeu, dar dupa aia ce facem?

FCSB este in revenire. Au si ei o identitate, un antrenor de care asculta si se vede asta. Nu mi-e teama de derby, o sa avem stadionul plin, o galerie frumoasa in spate", a declarat Giani Kirita la ProX.