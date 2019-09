Pintilii e OUT pentru derby-ul cu Dinamo si va lipsi 4 saptamani! Ce se intampla dupa ce revine: "Vom vedea in perioada urmatoare!"

FCSB se va prezenta la derby-ul cu Dinamo fara unul dintre cei mai buni jucatori.

Capitanul Pintilii este accidentat si va lipsi cel putin o luna a anuntat Bogdan Vintila. Antrenorul FCSB spera totusi ca dupa ce va reveni, Pintilii sa nu aiba ganduri de retragere.



"Pintilii este accidentat si va lipsi cel putin 4 saptamani. Eu asa consider, ca va ramane jucator, vom vedea in perioada urmatoare ce se va intampla. Dar momentan este jucator in perioada de recuperare. Mai avem multe meciuri importante de acum incolo si-mi doresc sa am tot lotul valid. El este un jucator experimentat, util echipei, dar si fara el am jucatori buni care pot ridica nivelul echipei", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.

Pintilii s-a accidentat la meciul cu CFR Cluj cand a fost inlocuit in minutul 40. Mijlocasul a cerut schimbare, iar in urma controalelor medicale s-a stabilit ca Pintilii a suferit o ruptura musculara.