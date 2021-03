Declaratiile neasteptate ale lui Rednic dupa ce a ratat din nou victoria! "Echipa joaca ce imi doresc!" Ce a spus despre viitorul sau

Viitorul a remizat cu Chindia, scor 0-0, si mai are doar sanse matematice sa mai spere in playoff.

Chiar daca nu a obtinut cele 3 puncte, Rednic a parut ca a fost multumit. Viitorul a obtinut doar 3 victorii din cele 13 meciuri disputate in 2021, iar antrenorul constantenilor spune ca echipa a jucat bine.

"Ma supara ca nu reusim sa inscriem, dar am jucat, am adus mingea in fata portii, dar acolo suntem in contratimp, ne lipseste ultima pasa. Am controlat jocul. Chindia doar s-a aparat si a incercat sa ne surprinda pe contraatac.

In mare parte, echipa joaca ce imi doresc. Menirea antrenorului este sa organizeze echipa din punct de vedere defensiv, sa nu primeasca gol, si sa aduca mingea in fata portii, acolo nu mai depinde de antrenor. Asta nu inseamna ca le reprosez jucatorilor", a declarat Mircea Rednic, dupa meci.

Viitorul are un meci mai putin disputat si este la 6 puncte in spatele Academicii Clinceni, ocupanta locul 6. Fiecare echipa mai are cate 3 partide de jucat din sezonul regular, iar Rednic nu a renuntat complet la calificara in playoff.

"Mai sunt meciuri de jucat, daca ratam calificarea din play-off, e din cauza noastra. Am pierdut puncte importante cu Sepsi si cu Cluj pe final de meci, au mai fost greseli, cu Voluntari, Gaztanaga a pierdut mingea in fata portii si am pierdut.

In afara de prima repriza a meciului cu Astra, nimeni nu ne-a dominat. Sigur ca raman alaturi de echipa si in play-out, mai am un an de contract", a transmis Mircea Rednic.