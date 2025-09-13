Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Fostul arbitru a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul Superliga
Un fost arbitru a analizat faza la care Rapid a cerut penalty și a dat un verdict.

Superliga Rapid U Cluj arbitru penalty
Giuleștenii au solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 88 al duelul cu ”U” Cluj. Baroan a fost ținut tras de către Cisse, iar „alb-vișinii” pretind că tragerea a continuat și în careu.

Centralul Florin Andrei a decis să acorde doar lovitură liberă, ceea ce i-a înfuriat pe rapidiști.

Florin Chivulete a văzut faza la care Rapid a cerut penalty și a dat verdictul

Florin Chivulete, tătăl centralului Andrei Chivulete, a revăzut faza și a explicat motivul pentru care nu se impunea acordarea unei lovituri de pedeapsă. Fostul arbitru a explicat că ținerea nu a avut impact, iar în acest caz nu se poate dicta penalty.

(n.r despre ținerea lui Cisse asupra lui Baroan)Ținerea mai nou în regulament este dată de impactul pe care îl are în joc. De intensitate. Am văzut foarte multe țineri, la Alibec a fost una unde s-a cerut penalty. Ținerea aceea nu a avut impact. Aceasta la fel, nu are impact pentru a se da penalty.

S-a discutat foarte mult și s-a comentat. Dacă jucătorul este scos de pe traseul mingii, iar ținerea este una evidentă, atunci se poate da. Nu e vorba de gravitate, e vorba de impactul din joc. Dacă ținerea pleacă din suprafața de pedeapsă și se termină afară, e penalty. Dacă pleacă din afara careului și se termină în interior e tot penalty. Se ia cea mai gravă”, a explicat Florin Chivulete la Digi Sport.

În urma remizei de la Cluj, Rapid va rămâne pe locul doi la finalul etapei, dar îi dă ocazia Universității Craiova să se distanțeze în fruntea clasamentului.

De cealaltă parte, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău ar putea ieși din zona de play-off la finalul acestei runde.

