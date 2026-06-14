Portughezii mai și pleacă din Superliga! Lusitanul care se desparte de România

Doar în ultimele luni au ajuns în România tehnicieni precum Filipe Coelho la Universitatea Craiova, Ricardo Sousa la Petrolul și Nuno Campos la Dinamo.

La capitolul jucători, Petrolul l-a transferat recent pe Rodrigo Martins, în timp ce Universitatea Cluj l-a adus pe Pedro Pinho. Totuși, nu toți portughezii aleg să rămână în fotbalul românesc.

Portughezii mai și pleacă din Superliga! Ricardinho se desparte de Petrolul

Unul dintre cei mai cunoscuți lusitani din Superliga, Ricardinho (32 de ani), se desparte de Petrolul Ploiești și revine în țara natală.