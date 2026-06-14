Portughezii mai și pleacă din Superliga! Lusitanul care se desparte de România

Portughezii mai și pleacă din Superliga! Lusitanul care se desparte de România Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În ultimii ani, Superliga a devenit o destinație tot mai atractivă pentru portughezi, fie că vorbim despre antrenori sau jucători. 

TAGS:
ricardinhoPetrolul Ploiestiportughez
Din articol

Doar în ultimele luni au ajuns în România tehnicieni precum Filipe Coelho la Universitatea Craiova, Ricardo Sousa la Petrolul și Nuno Campos la Dinamo.

La capitolul jucători, Petrolul l-a transferat recent pe Rodrigo Martins, în timp ce Universitatea Cluj l-a adus pe Pedro Pinho. Totuși, nu toți portughezii aleg să rămână în fotbalul românesc.

Portughezii mai și pleacă din Superliga! Ricardinho se desparte de Petrolul

Unul dintre cei mai cunoscuți lusitani din Superliga, Ricardinho (32 de ani), se desparte de Petrolul Ploiești și revine în țara natală. 

Potrivit prosport.ro, fundașul dreapta va semna cu FC Lusitania, formație care evoluează în liga secundă din Portugalia.

În tricoul „lupilor galbeni”, Ricardinho a adunat 72 de meciuri oficiale, a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

Înainte de perioada petrecută la Petrolul, fundașul a scris istorie la FC Voluntari, unde a evoluat timp de șase sezoane și a strâns 174 de apariții în Superliga.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă
Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Răzvan Lucescu s-a pus la masă cu Ivan Savvidis și i-a comunicat decizia
Uriaș! Hamilton pune capăt secetei de 686 de zile și câștigă MP al Cataloniei după o strategie perfectă
Uriaș! Hamilton pune capăt secetei de 686 de zile și câștigă MP al Cataloniei după o strategie perfectă
Veste proastă pentru Istvan Kovacs de la FIFA
Veste proastă pentru Istvan Kovacs de la FIFA
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB: "Da, e adevărat!"
Gigi Becali anunță o revenire spectaculoasă la FCSB: "Da, e adevărat!"
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Emoții uriașe pentru Hamilton după victoria de la Barcelona: "Părea imposibil, dar m-au susținut"
Emoții uriașe pentru Hamilton după victoria de la Barcelona: "Părea imposibil, dar m-au susținut"
Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei
Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Nadia, Hagi și Năstase, dar Halep a ales-o pe ea: îmbrățișarea de aur din meciul de retragere al Simonei Halep

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura



Recomandarile redactiei
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren
E gata! Când va ajunge Darius Olaru în Belgia
E gata! Când va ajunge Darius Olaru în Belgia
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Nadia Comăneci a transmis un mesaj puternic pentru toți românii, la Sports Festival din Cluj
Acum e clar! Vladislav Blănuță schimbă echipa în această vară
Acum e clar! Vladislav Blănuță schimbă echipa în această vară
Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei
Răsturnare de situație pentru Marcus Rashford! Ce se întâmplă cu atacantul după decizia Barcelonei
Alte subiecte de interes
Petrolul Ploiești a anunțat al treilea transfer al verii. Jucătorul are experiență mare în Superliga României
Petrolul Ploiești a anunțat al treilea transfer al verii. Jucătorul are experiență mare în Superliga României 
Două lovituri date de FC Voluntari, la o zi după ce s-a calificat în semifinalele Cupei României
Două lovituri date de FC Voluntari, la o zi după ce s-a calificat în semifinalele Cupei României
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
VIDEO Premiera in fotbal! Primul galben acordat pentru prea multe driblinguri!
VIDEO Premiera in fotbal! Primul galben acordat pentru prea multe driblinguri!
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!