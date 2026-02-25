În prima parte a sezonului, portarul român era lăudat după fiecare meci pentru evoluțiile sale de marile publicații iberice.

Spaniolii se tem că Ionuț Radu este ieșit din formă

Situația s-a schimbat din iarnă. Spaniolii susțin că Ionuț Radu se află în regres, iar semnele nu ar fi prea bune pentru portarul cu cele mai mari șanse să fie titular împotriva Turciei la barajul din luna martie.

Concret, jurnaliștii din Spania sunt de părere că Ionuț Radu primește prea multe goluri raportat la numărul ocaziilor avute de adversari.

”Portarul lui Celta a încasat nouă goluri și a reușit șase parade în ultimele șapte meciuri ale echipei din Vigo, formație căreia adversarii i-au șutat foarte puțin.

Dacă cel mai bun jucător al echipei este portarul, chiar și atunci când echipa câștigă, se spune de obicei că este un semn rău. În ultimele partide, portarul lui Celta, Ionuț Radu, nu a avut ocazia să confirme această zicală, deoarece Celta Vigo reușește să își împiedice adversarii să șuteze prea mult la poartă. Poate din cauza lipsei de activitate, randamentul goalkeeperului pare să fi scăzut, atingând mai puține mingi decât ar fi recomandabil într-un meci.

În ultimele șapte meciuri, românul a adunat șase parade și nouă goluri primite, un raport deloc obișnuit în fotbalul profesionist. Adversarii trag puțin la poarta Celtei, dar marchează mult”, au scris spaniolii de la Atlantico.

Jurnaliștii iberici au lăudat însă defensiva celor de la Celta Vigo pentru faptul că nu le permite adversarilor să șuteze prea mult la poarta lui Ionuț Radu. În schimb, faptul că goalkeeper-ul român primește destul de multe goluri, deși ocaziile la poarta sa sunt puține îi îngrijorează pe spanioli, care se tem că acest lucru ar putea deveni o normalitate pentru Ionuț Radu.

”Dincolo de cifrele portarului, Celta arată bine defensiv, reușind să-și anihileze rivalii și să le ofere puține șanse clare de gol. Acest lucru vorbește bine despre sistemul defensiv al lui Claudio Giraldez și despre progresul echipei în acest compartiment.

Totuși, evidențiază și o anumită fragilitate: adversarilor le sunt suficiente puține ocazii pentru a marca. În același timp, sugerează că Ionuț Radu nu se află la forma excelentă din startul sezonului sau, cel puțin, că suferă mai mult în meciurile în care are puține intervenții. Cu alte cuvinte, pare că ’se răcește’”, au adăugat spaniolii.