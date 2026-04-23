Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: ”Peștele de la cap se împute!”

Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a transmis că o susține pe U Cluj în lupta la titlu, având în vedere că pe banca ”Șepcilor Roșii” se află un antrenor italian, Cristiano Bergodi.

A exclus din start un antrenor la FCSB și a dezvăluit care sunt ultimele informații din partea conducerii

În plus, Mandorlini a mărturisit că a rămas cu un gust amar după ultima aventură la CFR, când a fost înlăturat după o perioadă scurtă, după doar nouă meciuri. Italianul susține că șefii de la CFR Cluj nu s-au comportat într-un mod profesionist și a subliniat că ”peștele de la cap se împute”.

”Sunt prieten foarte bun cu Cristiano Bergodi. L-am felicitat, a venit acolo și Zamfir. Dacă trebuie să aleg, văzând comportamentul lui CFR față de mine, cu siguranță țin cu U Cluj. Sper să facă un final de campionat foarte bun.

Eu am venit aici acum mulți ani, am câștigat, iar apoi nu am mai avut șansa să antrenez. Nu am avut parte de un comportament pozitiv. Am venit cu multe așteptări, dar face parte din viață. Clubul e format din persoane, iar unele persoane nu s-au comportat bine, asta face parte din joc. În Italia se spune că peștele se împute de la cap. Trebuie să-l felicit pe Varga. A reușit să aducă jucători la care nimeni nu se gândea.

A avut norocul să lucreze cu un director sportiv incredibil, Silvestre. I-a concediat pe directorii sportivi care au câștigat, care au scris istorie. Asta e, trebuie să mergem fiecare pe strada lui. Am rămas cu un gust amar. Sunt dezamăgit, supărat nu”, a spus Andrea Mandorlini la Prima Sport.

Mandorlini a avut trei mandate de antrenor la CFR Cluj, noiembrie 2009 - septembrie 2010, iunie 2023 - ianuarie 2024 și august 2025 - octombrie 2025.