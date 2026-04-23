Fostul antrenor de la CFR Cluj, atac la adresa lui Ioan Varga: "Peștele de la cap se împute!"

Fostul antrenor al lui CFR Cluj l-a atacat pe patronul ardelenilor, Ioan Varga.

Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a transmis că o susține pe U Cluj în lupta la titlu, având în vedere că pe banca ”Șepcilor Roșii” se află un antrenor italian, Cristiano Bergodi. 

În plus, Mandorlini a mărturisit că a rămas cu un gust amar după ultima aventură la CFR, când a fost înlăturat după o perioadă scurtă, după doar nouă meciuri. Italianul susține că șefii de la CFR Cluj nu s-au comportat într-un mod profesionist și a subliniat că ”peștele de la cap se împute”.  

Sunt prieten foarte bun cu Cristiano Bergodi. L-am felicitat, a venit acolo și Zamfir. Dacă trebuie să aleg, văzând comportamentul lui CFR față de mine, cu siguranță țin cu U Cluj. Sper să facă un final de campionat foarte bun.

Eu am venit aici acum mulți ani, am câștigat, iar apoi nu am mai avut șansa să antrenez. Nu am avut parte de un comportament pozitiv. Am venit cu multe așteptări, dar face parte din viață. Clubul e format din persoane, iar unele persoane nu s-au comportat bine, asta face parte din joc. În Italia se spune că peștele se împute de la cap. Trebuie să-l felicit pe Varga. A reușit să aducă jucători la care nimeni nu se gândea. 

A avut norocul să lucreze cu un director sportiv incredibil, Silvestre. I-a concediat pe directorii sportivi care au câștigat, care au scris istorie. Asta e, trebuie să mergem fiecare pe strada lui. Am rămas cu un gust amar. Sunt dezamăgit, supărat nu”, a spus Andrea Mandorlini la Prima Sport.

Mandorlini a avut trei mandate de antrenor la CFR Cluj, noiembrie 2009 - septembrie 2010, iunie 2023 - ianuarie 2024 și august 2025 - octombrie 2025.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum explică ministrul demisionar al Transporturilor că a semnat ordinul de scumpire la metrou o zi înainte de demisie. VIDEO
A exclus din start un antrenor la FCSB și a dezvăluit care sunt ultimele informații din partea conducerii
Iga Swiatek a făcut show la Madrid! Poloneza și-a zdrobit adversara într-o oră
Dinamo - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Aflăm cine întâlnește ”U” Cluj în finala Cupei României: Pușcaș, titular în premieră!
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Meci de foc la Madrid! Arina Sabalenka va fi adversara româncei Jaqueline Cristian
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali a mai primit un refuz, după Elias Charalambous

Gigi Becali a repetat un cuvânt de opt ori după refuzul lui Charalambous! Dorința pentru noul antrenor de la FCSB: ”Am nebuniile mele!”

A exclus din start un antrenor la FCSB și a dezvăluit care sunt ultimele informații din partea conducerii
Mihai Stoica sugerează că Mirel Rădoi a ”săpat-o” pe FCSB: ”Aa, ok, ok, nu știam!”
David Popovici, evoluție de star la Campionatele Naționale! Reacția „Rachetei” după o nouă performanță
Iga Swiatek a făcut show la Madrid! Poloneza și-a zdrobit adversara într-o oră
Gică Hagi a luat prima decizie ca selecționer
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Unde a fost surprins Andrea Mandorlini la câteva ore după ce CFR Cluj a anunțat despărțirea de Mutu
Andrea Mandorlini a ajuns la Cluj! Prima reacție a italianului
Reacția lui Ioan Varga după ce l-a vândut pe Daniel Bîrligea la FCSB
Ioan Varga, mesaj tranșant pentru Dan Petrescu: ”Să nu se mai plângă!”
Oana Ţoiu: „Miniştrii PSD au pregătite mai multe delegaţii internaţionale. Nu au anunțat dacă le vor onora”

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

