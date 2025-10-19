După eșecul cu Metaloglobus, Gigi Becali visează la titlu: "La final, campion voi fi!"

Imediat după eșecul rușinos de la Clinceni, Gigi Becali s-a arătat foarte dezamăgit de echipă și a criticat public mai mulți jucători, precum Darius Olaru, Risto Radunovic sau Baba Alhassan. Mai mult, anunța că primul obiectiv al echipei sale ar trebui să fie evitarea retrogradării.



La o zi distanță, Gigi Becali și-a recăpătat optimismul și visează din nou la titlu.



"Nu m-am gândit să iau măsuri în cazul jucătorilor. Mai zic eu la nervi, dar nu există așa ceva. La final, campion voi fi!", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.

Până la titlu, FCSB trebuie să își asigure mai întâi prezența în play-off. Situația campioanei nu este însă deloc liniștitoare: e abia pe locul 12, cu 13 puncte acumulate în primele 13 etape, la șase lungimi în spatele poziției a șasea.



În plus, FCSB, afectată și de probleme de lot, în special în defensivă, trebuie să facă față pe toate cele trei fronturi. Urmează duelul din Europa League cu Bologna, joi, iar la finalul lunii va debuta și în grupele Cupei României.

Gigi Becali: "Alibec să plece dacă vrea"



Situația lui Denis Alibec la FCSB pare tot mai tensionată. După eșecul campioanei României cu Metaloglobus, scor 1-2, au apărut informații în mediul online conform cărora atacantul de 34 de ani ar intenționa să plece în iarnă.



Pentru a clarifica situația, Sport.ro a luat legătura cu patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, care a avut o reacție tranșantă.



„Să plece dacă vrea. Habar n-am ce ziceți. Habar n-am! Ce, mă uit eu la online? Stau liniștit, îmi văd de viața mea.



Păi, dacă mă uit la online, mi se duce viața. Mai trăiesc cu 10 ani mai puțin. De ce să trăiesc cu 10 ani mai puțin? Nu-mi trebuie tată mie. Și habar n-am ce zici (n.r. - despre Alibec). Habar n-am. E posibil.



(n.r. - Îl vreți în continuare?) Păi abia a început treaba, trebuie să-l vedem. Hai, să-l vedem joi dacă merită (n.r - în meciul cu Bologna). Dacă dă gol și câștigăm? Păi atunci ce să mai... o să joace joi și gata!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Sport.ro.

