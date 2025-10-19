Cele două echipe și-au dat întâlnire la Clinceni, în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Metaloglobus a înregistrat toate cele trei puncte.



Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. Desley Ubbink (minutul 48) și Dragoș Huiban (minutul 55, penalty) au adus victoria gazdelor în actul secund.



Gigi Becali a explodat în direct la TV după eșecul cu Metaloglobus și a făcut un anunț categoric: ”La revedere!”



În direct la TV, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat despre meciul cu Bologna de joi seară din faza principală a competiției UEFA Europa League și a explicat că nu îl mai interesează nici măcar partida respectivă.



Finanțatorul campioanei, mâhnit de supărare după eșecul rușinos cu Metaloglobus, a sugerat că echipa se află într-un punct în care poate rata chiar și accederea în play-off.



”Nu mă mai interesează nimic! Nu mai vreau să pun la suflet, îmi văd de treaba mea. Consider că nu sunt în fotbal. Nu am echipă de fotbal, așa consider acum. Așa trebuie să consider!



Problema e că trebuie să cadă două echipe din primele 6. Chiar e o problemă play-off-ul acum! Slobozia cade sigur de acolo, poate cade și FC Argeș. Dar poți să îi iei locul CFR-ului?



Ca să ajungi la titlu, fac și eu ca Rotaru, primul obiectiv e să nu retrogradăm. Apoi, obiectivul e să ajumgem în play-off. Obiectivul numărul 3 o să fie titlul. Dacă echipa nu joacă nimic, nu ai curaj!



Dacă pierdem cu 'U' Cluj și UTA, la revedere! Ăsta nu e fotbal! Nu vezi trei pase legate. Nu se mișcă nimeni pe teren să primească mingea”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

