De la ura la iubire e un singur gol! Tanase a redevenit om important in echipa, a impresionat conducerea: "E foarte greu de facut ce a facut el"

Florin Tanase a intrat iar in gratiile patronului, Gigi Becali, dupa meciul cu Academica Clinceni.

Tanase a impresionat in meciul cu Clinceni, iar prestatia sa nu a ramas neobservata. Atacantul FCSB-ului a reusit sa inscrie si un gol spectaculos in ultimul meci, la care conducerea a reactionat pozitiv. Trecut in dizgratie dupa declaratiile facute si disputa la televizor cu Gigi Becali, Tanase si-a recastigat locul in echipa cu golul si prestatia sa.

"Golul marcat este incredibil, mi se pare o preluare extrem de greu de facut. E un baiat serios, nu ar avea ce repercursiuni sa aiba declaratiile sale. El mai glumeste, dar isi vede de treaba si sper sa continue evolutiile bune", a spus directorul sportiv, Narcis Raducan, la Digi Sport.

Florin Tanase a jucat 18 meciuri pentru FCSB in acest sezon si a marcat 6 goluri.