"De la Ionel Danciulescu, doua meleoane, trei meleoane! Solo!" :) Directorul sportiv de la Dinamo a petrecut pana dimineata intr-un club de manele

Au intrat banii la Dinamo. Ionel Danciulescu a petrecut pana dimineata cu lautarii.

Ionel Danciulescu a petrecut pana dimineata intr-un club de manele din Bucuresti, iar spre dimineata a inceput sa dea dedicatii si sa ii rasplateasca pe lautari cu bani "fara numar".

"De la Ionel Danciulescu, doua milioane, trei milioane... Solo!", striga incantat un lautar, intr-un filmulet publicat de Gazeta Sporturilor.

Inregistrarea a fost facuta in jurul orei 4:00, cand nu mai era foarte multa lume in local, iar Danciulescu a simtit ca se poate desfasura in voie.

VIDEO



Danciulescu a scos un teanc de bani din buzunar si le-a facut pe plac lautarilor.

Danciulescu a revenit la Dinamo la inceputul lunii, in functia de director sportiv.