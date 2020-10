Mirel Radoi, laudat pentru convocarea lui Mario Camora! "E un jucator cu mentalitate de invingator!" Verdictul lui Florin Raducioiu

Islanda-Romania e live la PRO TV pe 8 octombrie!

Radoi a anuntat lotul pentru meciurile Romaniei cu Islanda, Norvegia si Austria! Toate partidele toamnei din preliminariile Euro si din grupele Nations League sunt in direct la PRO TV! Selectionerul conteaza pe Mario Camora, care a obtinut recent cetatenia romana! Fostul mare atacant al nationalei, Florin Raducioiu, a vorbit despre convocarea in premiera a jucatorului portughez. El a fost de acord cu decizia lui Radoi si a declarat ca fotbalistul CFR-ului este un jucator cu mentalitate de invingator.

"Radoi este constient ca are nevoie de un jucator cu experienta in aceste doua meciuri. Pare o miscare logica, acum sa vedem daca vom juca. Salut aceasta decizie a lui Mirel Radoi.

E un jucator cu multa experienta, cu mentalitate de invingator. Are un CV important, cred ca il poate folosi ca fundas central, ca fundas stanga, are variante. Este un jucator foarte bun, foarte concentrat pe timpul meciurilor, ba chiar cred ca poate si marca goluri. Are atitudine, ceea ce conteaza mult", a declarat Raducioiu pentru TelekomSport.