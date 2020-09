Anul FANTASTIC al lui Camora continua: campion, convocat la nationala, tata de baiat! Secretul pe care familia lui l-a pastrat pana azi

Camora a fost convocat de Radoi la nationala pentru tripla istorica Islanda, Norvegia si Austria.

E primul jucator naturalizat din istoria fotbalului romanesc. Tot pentru prima data, FCSB si Dinamo n-au niciun jucator convocat la lot. Meciurile lunii octombrie pentru Romania sunt in direct la PRO TV!

Selectionerul Radoi a anuntat lotul cu care va ataca Islanda, pe 8 octombrie, in direct la PRO TV. Camora s-a facut cetatean roman cu acte in regula in august si a primit convocarea.

Pentru Camora e anul perfect! Sotia sa e insarcinata in 5 luni. Cei doi vor avea un baietel.

"Atata timp cat nu putem gasi un jucator roman pe care sa ne putem baza meci de meci, atunci apelam si la varianta asta", spune fostul capitan al Romaniei, Razvan Rat.

