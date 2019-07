CFR - DINAMO 1-0 | "Eram sigur ca Bilel rateaza penalty-ul! Asa face si la antrenamente!" Dan Petrescu, ULTIMELE VESTI despre starea lui Tucudean: ce sanse are sa joace cu Maccabi

CFR Cluj a castigat meciul cu Dinamo, scor 1-0, si este liderul campionatului. CFR Cluj a castigat dupa golul lui Omrani, din penalty, din minutul 82.

Dan Petrescu era sigur ca Bilel Omrani va rata. Petrescu a vorbit si despre starea lui Tucudean. Atacantul are sanse sa fie pe banca de rezerve daca se va antrena normal in urmatoarele doua zile.

"Victoria asta e mult mai importanta ca imagine decat cea cu Astana. Atunci am jucat cu titularii obisnuiti, dar acum am schimbat 10 jucatori. Sa schimbi 10 jucatori si sa si castigi e ceva incredibil. Clar ca meciul nu a fost stralucit. E o victorie extraordinar de importanta pentru moralul jucatorilor care joaca mai putin. Daca vom ajunge departe in Europa, 100% voi mai schimba echipa. Nu aveam scuze daca nu castigam. Acum, sa vedem daca a meritat sa nu sa odihnesc titularii. La penalty, eram sigur ca rateaza Bilel. Asa face si la antrenament, se opreste, schimba si imi da emotii. Nici nu aveam cum sa-i iau mingea ca il pierdeam de tot. Mi s-a parut ca a fost o faza dubioasa la penalty, dar Cestor mi-a zis ca a fost lovit cu piciorul in cap.

Speram ca Tucudean sa fie macar pe banca. Daca maine si poimaine reuseste sa se antreneze normal, atunci va fi pe banca la returul cu Maccabi", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.