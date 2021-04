DDB, refuzata de un conducator din Liga 1! Care sunt motivele pentru care nu a acceptat propunerea faniilor

Fanii din DDB incearca sa creeze stabilitate la club si au cautat un conducator cu experienta in Liga 1.

Cornel Sfaiter, presedintele celor de la Sepsi si recunoscut fan dinamovist a refuzat sa se alature proiectului, cel putin in momentul actual, din cauza incertitudinii de la club, care nu i-ar permite sa aiba liniste in proiectul pe care l-ar implementa, anunta GSP.

Acesta a fost prima varianta inainte de Mario Nicolae, care este in prezent directorul sportiv al "cainilor", dar care nu a scapat de criticile oameniilor de fotbal, in special din cauza transferurilor care nu au adus un mare plus la echipa. Pe langa partea administrativa, "cainii" au in continuare mari probleme financiare, care au adancit si problema sportiva.

Dinamovistii au doar o victorie in ultimele 10 partide din toate competitiile si este amenintata serios cu retrogradarea, momentan aflandu-se pe loc de baraj pentru ramanerea in Liga 1.