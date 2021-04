Iuliu Muresan se implica in scandalul de la Dinamo! "E inadmisibil! Nu aveau ce cauta alte persoane acolo!"

Astmosfera de la Dinamo a fost una tensionata in ultimul timp, iar Iuliu Muresan stie cum pot trece peste "cainii".

Dinamovistii au pierdut ultimele doua partide disputate in ultimele zile, iar atmosfera este cu atat mai proasta cu cat in spatiul media au aparut imagini cu Ricardo Grigore si alti colegi in timp ce petreceau si dadeau bani la lautari. Fostul presedinte al CFR-ului si unul dintre cei mai importanti oameni din fotbalul romanesc la inceputul aniilor 2010, Iuliu Muresan, crede ca jucatorul dinamovist trebuie sa dea dovada de maturitatea pe viitor si sa fie mai atent.

"In primul rand cu doua zile inainte de meci nu trebuie sa organizezi petreceri. Asta e clar. Putea, eventual, dupa meci. Dar daca joci din trei in trei zile nu poti organiza petreceri. Clar a fost o greseala din partea lui. A incalcat regulile care te expun si te fac sa iei Covid-ul. Au fost persoane din exterior. Daca erau numai fotbalisti de la Dinamo mai mergea, oricum stau toata ziua impreuna.

Sunt testati, dar au fost chemate si persoane din afara si atunci au apare pericolul de a contracta virusul si de a-l raspandi si coechipierilor. Deci, a facut o greseala foarte mare, probabil si din cauza lipsei de experienta. Ca o fi baut un pahar cu vin, dar sa nu se depaseasca niste limite, asta nu ar fi asa o greseala, dar nu inainte cu doua zile de meci. Asa ceva este inadmisibil. Iar persoane din afara echipei nu aveau ce cauta. Trebuie sa invete din asta. Clar nu se pot lua masuri grave impotriva lui pentru ca este nevoie de el pe teren.

Sunt convins ca a avut de invatat din asta. La toate echipele se intampla astfel de actiuni, pentru ca sunt jucatori tineri, dar trebuie sa stii cum sa le gestionezi. Nu e tolerabil sa faci chefuri. Esti la un club cu istoria lui Dinamo si esti la retrogaradre. Este intolerabil", a spus Iuliu Muresan pentru Realitatea Sportiva.