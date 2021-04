EXCLUSIV | "Ar putea sa tina Dinamo singur! E un tip deosebit!" Ce spune Dragomir despre situatia din Stefan cel Mare 

Dumitru Dragomir a vorbit la Pro X despre situatia de la Dinamo.

Fostul presedinte al LPF a punctat importanta suporterilor in cadrul clubului in acest sezon si a comentat implicarea lui Nicolae Badea in programul DDB.

Dragomir a spus ca fostul finantator de la Dinamo ar putea fi salvarea echipei, fiind o persoana potenta financiar si care a ajutat clubul si in aceasta perioada.

"Daca nu era DDB-ul, aceasta galerie care sa fi strans niste bani... Sunt oameni destepti printre ei, nu stiu cu controlul partii financiare cum este, dar ce au facut, au facut bine.

Nu, categoric nu e Badea in spatele DDB-ului. Dar Badea i-a ajutat de doua ori cu sume importante de bani. E un tip foarte destept si cu bani multi. Ar putea sa tina singur Dinamo la banii pe care ii are.

Convingerea mea este ca are o bani aproape cat Gigi Becali. Si el isi pastreaza prieteniile, e apropiat de Netoiu, de Borcea, cu mine... E un tip deosebit", a declarat Dragomir la Ora exacta in sport.