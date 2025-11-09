Mondialul Under 17 e în plină desfășurare, la Doha. În 4 din cele 12 grupe, meciurile din această fază s-au încheiat deja.

Având în vedere că, în premieră, FIFA a mărit numărul echipelor calificate la 48, asistăm și la foarte multe meciuri dezechilibrate. Dar ce s-a întâmplat, astăzi, în grupa B, depășește orice imaginație!

În confruntarea Maroc U17 – Noua Caledonie U17, formația africană s-a impus cu... 16-0! La pauză, tabela arăta deja 7-0 pentru marocani, iar „măcelul“ a continuat și după pauză, când africanii au mai dat nouă goluri. S-a ajuns la acest scor șocant, 16-0, și pentru că Noua Caledonie a avut doi jucători eliminați, în minutele 23 și 31.

Până la acest dezastru, Noua Caledonie pierduse, în prima etapă, 1-6 cu Portugalia U17. Apoi, formația din Oceania reușise chiar un rezultat mare: 0-0 cu Japonia U17.

Pe lângă acest rezultat de 16-0, tot astăzi, la Mondialul U17 s-au mai înregistrat două scoruri-fluviu. Argentina U17 a bătut Fiji U17 cu 7-0, iar Senegal U17 a trecut de Emirate U17 cu 5-0.

