Gruparea din Bănie se află în discuții avansate cu echipe din China și Arabia Saudită pentru transferul lui Steven Nsimba, atacantul adus gratis în vară.



Vârful francez în vârstă de 29 de ani a fost una dintre surprizele plăcute ale campaniei de transferuri din vara lui 2025. Sosit în Bănie din postura de jucător liber de contract, după o experiență în liga a treia franceză la Aubagne, Nsimba s-a impus rapid ca un om de bază în echipa alb-albaștrilor. Impactul său a fost imediat, reușind să marcheze 9 goluri și să ofere 3 pase decisive în cele 27 de partide disputate în Superliga, Conference League și Cupa României.



Miza financiară uriașă



Evoluțiile solide ale atacantului au atras atenția cluburilor cu potențial financiar din afara Europei. Fanatik notează că interesul vine din zonele exotice, precum China și Arabia Saudită, campionate dispuse să plătească sume importante pentru jucătorii care confirmă în Europa.



Conducerea Universității Craiova a stabilit deja prețul pentru care este dispusă să renunțe la serviciile francezului. Astfel, orice club care dorește să-l transfere pe Nsimba în această iarnă trebuie să achite minimum 1,3 milioane de euro. Ar fi un profit substanțial pentru Mihai Rotaru, având în vedere că fotbalistul a fost adus fără sumă de transfer.



În acest moment, Steven Nsimba mai are contract cu gruparea din Bănie până în vara anului 2027, iar cota sa de piață a crescut constant, ajungând la 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

