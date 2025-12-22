Tragedia greacă a Universității Craiova în ultima etapă din Conference League are, totuși, o explicație concretă. Formația din Bănie a fost învinsă dramatic, în prelungiri, de o trupă care a strivit tot pe acest final de an!

Duminică, la doar trei zile după victoria electrizantă obținută în fața Craiovei, AEK Atena a revenit în campionatul intern. Răzvan Marin (foto) și colegii săi au avut șansa de a încheia anul pe primul loc, după ce Olympiakos a făcut doar egal acasă: 1-1 cu Kifisia. Iar AEK a valorificat șansa ivită.

În partida cu OFI Crete de pe teren propriu, formația din Atena s-a impus cu 2-1. Răzvan Marin a fost titular și integralist și a oferit pasa decisivă pentru golul secund al formației sale, cel înscris de Jovic, care a trimis punctele în contul gazdelor.

Pe site-ul Flashscore, mijlocașul român a fost notat cu 7,2, în condițiile în care media echipei a fost de 6,9. Un singur fotbalist al celor de la AEK, fundașul dreapta, Rota, a primit o notă mai mare decât cea a lui Răzvan Marin: 7,3.

Odată cu succesul de duminică, AEK Atena a încheiat 2025 cu un bilanț formidabil: 12 victorii și 1 egal în ultimele 13 partide, în toate competițiile.

În campionat, AEK e lider, după cum se poate vedea mai jos.

