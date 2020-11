BREAKING NEWS | A fost anuntata demisia lui Contra! Remiza cu Astra i-a pus capac fostului selectioner: "S-a saturat de promisiuni neimplinite! A girat un proiect falimentar"

Cosmin Contra s-ar fi decis sa plece de la Dinamo dupa ce echipa a remizat, scor 1-1 pe teren propriu cu Astra.

Doardinamo.ro anunta in aceasta dimineata ca antrenorul 'cainilor' s-a 'saturat de situatia de la Dinamo' si a luat decizia de a pleca de la echipa.

Potrivit sursei citate, Cosmin Contra 'si-a anuntat deja apropiatii ca isi va da demisia dupa egalul cu Astra'.

"Dinamo nu mai reuseste sa bata pe nimeni si Cosmin Contra s-a saturat de situatia pe care si-a dat seama ca nu mai are cum s-o redreseze. Antrenorul care a venit si a garantat playoff-ul in conferinta de presa de prezentare s-a saturat de promisiuni neimplinite si nu vrea sa-si manjeasca CV-ul ca antrenor mai mult decat a facut-o deja, girand un proiect falimentar", scrie doardinamo.ro.

Conform sursei citate, Contra se simte apasat si de faptul ca le-a promis jucatorilor cand a venit ca lucrurile se vor rezolva si vor fi platiti la timp, insa Pablo Cortacero l-a pacalit, iar omul care l-a adus la Dinamo, Juan Melero, s-a retras deja din proiect.