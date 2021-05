"Nu va pleca!" Reactie de ultima ora despre situatia fotbalistilor de la Dinamo! Mario Nicolae a facut anuntul: "Nu exista nicio oferta!" 

Situatia de la Dinamo ramane in continuare delicata.

Cu spaniolii inca disparuti, suporterii din DDB si persoanele din conducerea clubului incearca sa gaseasca solutii pentru a salva clubul, astfel incat sa nu mai ajunga in situatia din sezonul recent incheiat, cand s-au luptat pentru a se salva de la retrogradare.

Managerul sportiv de la Dinamo, Mario Nicolae, a vorbit despre situatia clubului, dar si despre jucatori, dupa ce Albentosa a anuntat ca nu se mai intoarce la club, dupa ce nu si-a primit niciun salariu. Nicolae a anuntat ca nu exista oferte pentru fotbalistii lui Dinamo, iar nume importante precum Fabbrini vor continua in Stefan cel Mare.

"Un club ca Dinamo are datorii peste tot. Se incearca 'plombarea' datoriilor. Incercam sa mergem in paralel, avem discutii cu jucatorii din lot, noi ne creionam deja si ne gandim la lot.

Trebuie sa avem o comunicare cu partea iberica, insa acum e aproape inexistenta. Mai ies cu cate un comunicat, mai suna colegi si incearca sa dea cate o declaratie. Este si Nicolae Badea alaturi, mai sunt oameni care incearca si isi doresc foarte mult sa ajute.

Trebuie sa vedem ce au de gand. Detin de aproape un an de zile 70% din actiuni, dar nu au investit niciun euro.

Asa este in cazul lui Albentosa, a si venit de curand. Trebuia sa isi ia un salariu si jumatate, e ok, am o relatie foarte buna cu el. A plecat putin suparat de aici, si-ar fi dorit sa continue si nu poate. El pleaca de la echipa, am stiut de la inceput ce fel de jucator este.

Fabbbrini nu pleaca. Foarte multi jucatori care nu sunt liberi de contract, ne asezam la masa si vom discuta ce e mai bine pentru ambele parti.

In momentul de fata nu exista nicio oferta pentru niciun jucator de la Dinamo. Anton nu are nicio hartie. Nu exista niciun interes, decat din partea agentilor, care suna sa ceara detalii.

Suntem in discutii avansate de mai multi jucatori, e foarte devreme pentru ca foarte multi nu stiu ce vor sa faca.

Conform contractului, Nemec mai are intelegere pe inca un an de zile cu Dinamo Bucuresti. Sunt jucatori care au salarii ridicate, trebuie sa vedem cum mergem inainte. Nu putem sa bagam capul inainte si sa spunem ca mergem inainte, iar dupa doua luni sa ne gasim in situatia asta. Nu trebuie sa ne fie rusine, sa spunem direct ce se intampla", a spus Mario Nicolae la Digi Sport.