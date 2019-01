Sepsi confirma discutiile pentru Tandia! ULTIMA ORA: Inca o echipa a intrat in cursa pentru vedeta revelatiei Ligii I. Pretul: 1.000.000 euro

Pe langa sarbii de la Partizan, si turcii de la Sivasspor au pus ochii pe Tandia, vedeta lui Sepsi OSK.

Sepsi OSK i-a prelungit contractul lui Tandia pentru a-l tine departe de FCSB. Covasnenii pot ramane, insa, fara malian. Partizan si, mai nou, Sivasspor se intereseaza de el. Eugen Neagoe a confirmat interesul turcilor!

"Tandia a jcuat 60 de minute si a facut-o foarte bine. M-au intrebat si cei de la Sivasspor de el. Dar, asa cum am spus, Tandia este jucatorul nostru si va ramane asa. Este foarte greu sa il pierdem in acest moment. Ne bazam pe el si imi doresc sa ramana in continuare aici", a spus Neagoe, citat de Telekom.

Sepsi OSK a pierdut cu 1-2 amicalul cu Sivasspor. Mensah a marcat pentru covasneni.

"A fost un antrenament bun, reusit. Am intalnit o echipa buna din campionatul Turciei. Chiar daca de trei zile nu am atins mingea, pentru ca a fost o vreme cumplita", a mai spus Neagoe.