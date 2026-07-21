Noul transfer de la Rapid, uluit de ce a găsit în Giulești: ”Nu mă așteptam la asta!”

Luni seară, Rapid a întâlnit-o pe Sepsi OSK în Giulești, în prima etapă a noului sezon. Pe final, Daniel Pancu l-a introdus pe teren și pe Jason Kodor, care a fost notat de portalul FlashScore cu 6,8 pentru cum a evoluat.

Rapid a câștigat cu 1-0 meciul împotriva covăsnenilor, grație reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. Giuleștenii au avut și un gol anulat, cel al lui Alexandru Dobre din minutul 59.

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După victoria din Grant a vorbit și Jason Kodor, care a evidențiat că nu se aștepta să-i simtă pe fanii rapidiști atât de fanatici. Kodor a mărturisit că va da totul pentru echipa din Giulești.

”Nu mă așteptam la o asemenea emoție, am avut pielea de găină. Este o echipă foarte frumoasă. Am avut emoții, adrenalină, toate sunt bune, te ajută. Când ai o tribună, suporteri așa de frumoși, simți că te împing din spate! Te ajută foarte mult.

(n.r. Te acaparează spiritul Rapidului?) Din prima! Îl simt în inimă. Vreau să dau totul pentru această echipă. Este o presiune, te ajută să dai tot ce ai mai bun. Nu este o problemă să ai presiune, dacă știi să o controlezi, să te ajuți de ia. Rapidul nu a trebuit să mă convingă. Când un club atât de mare vine după tine, nu poți să spui nu. E o onoare.

(n.r. Care sunt principalele tale calități?) Vreau doar să dau totul, să fac ce mi se cere, să alerg, să presez. Sunt optimist, avem un grup unit, am lucrat mult la asta. Cred că putem continua pe acest drum, să fie un campionat bun”, a spus Kodor.

Rapid - Sepsi OSK 1-1

Alexandru Dobre a înscris în minutul 59, doar că VAR-ul a intervenit și Adrian Cojocaru, ”centralul” partidei, a întors faza după ce a fost sesizat un fault la portarul covăsnenilor, David Lazăr.

Rapid a câștigat în cele din urmă meciul în urma reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. El a introdus mingea în poartă după o îmbulzeală în careul lui Sepsi, în urma unui corner.

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