Dinamo și-a prezentat noua emblemă, care a stârnit mii de reacții negative în online. Galeria lui Dinamo a și anunțat recent că nu va intra la meciuri până când nu se va anula schimbarea vechii sigle cu cea nouă.

La conferința de presă premergătoare duelului a fost prezent și Danny Armstrong, scoțianul de la echipa ”câinilor”, care a explicat că Dinamo are mare nevoie de susținerea galeriei.

Armstrong: ”Sper ca ambele părți să ajungă la rezultatul corect”

”Sper că se vor răzgândi. Ca jucători, avem nevoie de sprijinul lor. Au fost uimitori cu sprijinul acordat de-a lungul timpului. Sper și le cer să revină asupra deciziei și să intre în stadion. Nu este corect ca cei care să fie pedepsiți să fim noi, jucătorii.

Situația nu ține de terenul de joc, se va rezolva, cred asta cu tărie, dar nu sunt de părere că suporterii trebuie să procedeze așa. Ne-ar afecta doar pe noi și sunt sigur că vor realiza asta.

Sunt uimitori și avem nevoie de ei în stadion, este ca și cum avem un om în plus. Sunt cei mai buni suporteri din țară și sper să se răzgândească, le cer asta ferm: veniți la stadion. Cred că vor veni. Sigla, în opinia mea, trebuia să se întâmple. Dinamo are nevoie de o nouă identitate, din câte am auzit. Nu știu dedesubturile, dar este ceva ce se va rezolva. Sunt convins că, pe termen lung, totul va fi bine și va rămâne o amintire îndepărtată, știi?

Este ceva ce se va rezolva în felul în care clubul și suporterii vor considera de cuviință. Și sunt sigur că peste câteva luni nu vom mai vorbi despre asta. De aceea i-aș sfătui pe fani: ajutați-ne venind la stadion și fiind la fel de uimitori cum ați fost tot sezonul.

(n.r. Dar îi veți auzi pe fani și dacă vor fi în afara stadionului) E o prostie! Nu e nici pe departe același lucru. Când îi vezi acolo și sar și cântă și sunt atât de gălăgioși și au toate bannerele și steagurile lor, e un sentiment extraordinar ca fotbalist.

Și de aceea... de aceea vrei să joci pentru un club ca Dinamo, cu suporteri ca aceștia. Deci, îi auzi, poți spune că îi auzi, dar nu este același lucru. Și așa cum am spus, asta ne-ar afecta doar pe noi ca jucători și simt că... nu merităm pedeapsa, știi?

Așa că, după cum am spus, sper ca ambele părți să ajungă la rezultatul corect, dar repet: să ne gândim mai întâi la meci. Să ne ocupăm de meci mai întâi și, după aceea, vom avea grijă de toate celelalte”, a spus Armstrong.

Cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate, atacantul lateral a bifat 38 de apariții la Dinamo, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șase ori și, pe deasupra, a oferit și nouă pase decisive.