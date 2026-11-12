Mihai Stoica și FCSB. Cum au arătat roș-albaștrii sub comanda lui „MM” în ultimele două decenii

Mihai Stoica (61 de ani) a fost "retrogradat" de Gigi Becali la FCSB, iar președintele Consiliului de Administrație ar fi gata să încheie colaborarea cu formația roș-albastră, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

Un titlu cu Unirea Urziceni și revenirea la FCSB

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.