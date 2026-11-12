Arbitrul austriac Sebastian Gishamer va conduce meciul dintre naţionalele de fotbal ale României şi Poloniei, care va avea loc sâmbătă (21:45), pe Arena Naţională, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor, potrivit site-ului UEFA.

Sebastian Gishamer, la centru la România - Polonia

Arbitri asistenţi vor fi Roland Riedel şi Santino Schreiner, iar al patrulea oficial a fost desemnat Walter Altmann.

Arbitru video a fost delegat Manuel Schuttengruber, iar delegat asistent video va fi Josef Spurny.

Austriacul a condus mai multe meciuri ale echipelor românești

Gishamer a condus meciul Olimpija Ljubljana - Sepsi OSK 2-0, 2-4 la loviturile de departajare, pe 28 iulie 2022, în manşa secundă a turului al doilea preliminar din Europa Conference League.

De asemenea, austriacul a arbitrat partida FCSB - Anderlecht Bruxelles 0-0, pe 15 septembrie 2022, în Grupa B a Europa Conference League.

Gishamer a condus şi meciul HJK Helsinki - FCV Farul Constanţa 2-0, în manşa secundă din play-off-ul Europa Conference League, pe 31 august 2023.

Sebastian Gishamer a arbitrat şi partida FCSB - Olympiacos Pireu 0-0, pe 29 noiembrie 2024, în Europa League.

Gishamer a arbitrat meciul FC CFR 1907 Cluj - BK Haecken 1-0, pe 28 august 2025, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League, informează Agerpres.