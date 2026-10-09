Danny Armstrong a anunțat obiectivul lui Dinamo după 2-0 cu Sepsi

Danny Armstrong a anunțat obiectivul lui Dinamo după 2-0 cu Sepsi Superliga
SPORT.RO
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Danny Armstrong a vorbit după Sepsi OSK - Dinamo 0-2.

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Din articol

Sepsi OSK - Dinamo, din etapa a 11-a a SuperLigii, s-a încheiat în favoarea oaspeților. Pascual și Soro au fost marcatorii duelului disputat la Sfântu Gheorghe.

Danny Armstrong a anunțat obiectivul lui Dinamo după 2-0 cu Sepsi

La scurt timp după fluierul final, Danny Armstrong a transmis că golurile au fost bune, însă Sepsi a arătat bine în actul secund. Scoțianul a transmis că obiectivul echipei este de a rămâne în top, iar cu fiecare rezultat pozitiv sunt mai aproape de ceea ce și-au propus.

„Au fost două goluri bune. În repriza a doua, Sepsi a arătat că e o echipă bună. Am reușit să rămânem solizi în defensivă. Bellaarouch a fost fantastic. A avut câteva intervenții foarte bune.

Vrem să rămânem în top, sunt importante astfel de rezultate. Odată ce înscrii, presiunea se mută către cealaltă echipă”, a declarat Danny Armstrong, după Sepsi - Dinamo 0-2.

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Ce urmează pentru Dinamo

În urma victoriei, Dinamo a mai adăugat trei puncte în clasament și a ajuns la borna cu numărul 26. „Câinii” au un avantaj de cinci lungimi în fruntea ierarhiei, însă Rapid are un meci disputat mai puțin.

Formația pregătită de Nuno Campos va da peste FC Botoșani, pe teren propriu, în runda viitoare, duel în care este văzută ca mare favorită la victorie.

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