Sepsi OSK - Dinamo, din etapa a 11-a a SuperLigii, s-a încheiat în favoarea oaspeților. Pascual și Soro au fost marcatorii duelului disputat la Sfântu Gheorghe.

Danny Armstrong a anunțat obiectivul lui Dinamo după 2-0 cu Sepsi

La scurt timp după fluierul final, Danny Armstrong a transmis că golurile au fost bune, însă Sepsi a arătat bine în actul secund. Scoțianul a transmis că obiectivul echipei este de a rămâne în top, iar cu fiecare rezultat pozitiv sunt mai aproape de ceea ce și-au propus.

„Au fost două goluri bune. În repriza a doua, Sepsi a arătat că e o echipă bună. Am reușit să rămânem solizi în defensivă. Bellaarouch a fost fantastic. A avut câteva intervenții foarte bune.

Vrem să rămânem în top, sunt importante astfel de rezultate. Odată ce înscrii, presiunea se mută către cealaltă echipă”, a declarat Danny Armstrong, după Sepsi - Dinamo 0-2.