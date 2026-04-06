Cele două echipe se vor duela nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Meciul vine după victoria surpriză a Universității Cluj, 2-1 cu Rapid, care a dat și mai multă tensiune în lupta pentru titlu.

Mesajul lui Gică Craioveanu înainte de Universitatea Craiova - CFR Cluj

Înaintea partidei, Gică Craioveanu, fost internațional și legendă a Universității Craiova, a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre importanța jocului.

„Dacă câștigăm, suntem campioni. Așa cred. Nu mi-e teamă de echipele din Cluj, ci doar de noi. Singurii care putem pierde campionatul suntem noi”, a spus Gică Craioveanu la intrarea în stadion.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-5-2): I. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, Screciu (cpt.), Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan - D. Matei, Al Hamlawi, Etim

Rezerve: S. Lung, Glodean, Stefanovic, Balelj, Teles, Houri, Al. Crețu, L. Băsceanu, Baiaram, Nsimba, D. Barbu, T. Băluță

Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Abeid - Muhar (cpt.), T. Keita - Cordea, Korenica, Biloboc, Aliev

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Kun, M. Ilie, Djokovic, Deac, Ad. Păun, A. Fica, Șfaiț, Kamara, Zahovic

Antrenor: Daniel Pancu