Schimbul de mesaje dintre cei doi antrenori a apărut în spațiul public, iar Daniel Pancu a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Hermannstadt de ce a făcut acest pas.

Antrenorul a fost sunat chiar de Mircea Lucescu, aflat în spital în această perioadă. Selecționerul a urmărit declarațiile lui Pancu și l-a sfătuit pe acesta să facă primul pas spre împăcarea cu omologul său de la Universitatea Cluj. De asemenea, și Giovanni Becali l-a sunat personal pe antrenorul de la CFR Cluj.

Daniel Pancu: ”M-a sunat Mircea Lucescu din spital”

„Tot ce am spus eu nu era legat de domnul Bergodi, am văzut că unii m-au acuzat de xenofobie. Lucrurile sunt minunate și aici, la CFR, cu străinii. Îi iubesc, îi pup. Primul care m-a sunat a fost Mircea Lucescu, din spital, a doua zi după meci.

Era foarte dezamăgit că nu s-a discutat despre joc. Era dezamăgit nea Mircea din spital că nu se vorbește despre fotbal, mi-a spus să nu fac niciodată ce face Bergodi, dar în același timp să înțeleg întotdeauna antrenorii, colegii de breaslă care au astfel de reacții pentru că mi se poate întâmpla și mie.

A fost prima persoană care a insistat pe tema asta. A doua persoană a fost domnul Giovanni Becali care probabil are o relație foarte bună și cu domnul Bergodi, la fel, mi-a spus că sunt mai tânăr și că ar trebui să fac un pas și am înțeles foarte bine. Dacă doi oameni de aproape 80 de ani îmi spun lucrurile astea, am înțeles mesajul. Eu nu am avut nimic cu persoana lui, am avut cu situația”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă.

Bergodi a fost ”instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 16 meciuri pe banca ”studenților” (11 victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).