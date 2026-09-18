La momentul redactării acestui articol Rapid o conduce pe FC Argeș cu 2-1, iar dacă vor reuși să se impună până la finalul meciului, giuleștenii vor deveni lideri în Superliga, cel puțin până joacă Dinamo.

Formația bucureșteană a început în forță sezonul cu Daniel Pancu pe bancă, iar Victor Angelescu îl consideră antrenorul perfect pentru Rapid.

Victor Angelescu, despre caracterul vulcanic al lui Daniel Pancu

Președintele Rapidului a fost întrebat despre caracterul vulcanic al lui Daniel Pancu și despre modul în care spune tot ceea ce gândește.

Victor Angelescu este de părere că uneori felul de a fi al lui Pancu ajuta echipa, alteori poate crea probleme.

„E bine să vezi că spune lucrurile așa cum le gândește, doar că sunt momente în care este prea vulcanic. Am avut discuții când a luat cartonașul roșu (n.r. în meciul cu Dinamo). E greu de stăpânit în anumite momente, dar față de mulți alții realizează acest lucru, imediat după ce reacția lui și-a dat seama de ce a făcut și a spus că nu se va repeta, pentru că a avut astfel de ieșiri și la CFR.

Totuși, nu o să poată să nu fie vulcanic, dar mi se pare că se potrivește cu Giuleștiul, pentru că Giuleștiul este în general mai vulcanic. Așa este el, se poate vedea și la interviuri. Eu zic că s-a schimbat în ultimii ani, pentru că de când și-a început cariera de antrenor s-a schimbat în bine”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.