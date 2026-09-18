EXCLUSIV Ce i-a transmis conducerea lui Daniel Pancu: „Am avut discuții”

Ce i-a transmis conducerea lui Daniel Pancu: „Am avut discuții” Superliga
SPORT.RO
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Victor Angelescu a vorbit despre Daniel Pancu.

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La momentul redactării acestui articol Rapid o conduce pe FC Argeș cu 2-1, iar dacă vor reuși să se impună până la finalul meciului, giuleștenii vor deveni lideri în Superliga, cel puțin până joacă Dinamo.

Formația bucureșteană a început în forță sezonul cu Daniel Pancu pe bancă, iar Victor Angelescu îl consideră antrenorul perfect pentru Rapid.

Victor Angelescu, despre caracterul vulcanic al lui Daniel Pancu

Președintele Rapidului a fost întrebat despre caracterul vulcanic al lui Daniel Pancu și despre modul în care spune tot ceea ce gândește.

Victor Angelescu este de părere că uneori felul de a fi al lui Pancu ajuta echipa, alteori poate crea probleme.

„E bine să vezi că spune lucrurile așa cum le gândește, doar că sunt momente în care este prea vulcanic. Am avut discuții când a luat cartonașul roșu (n.r. în meciul cu Dinamo). E greu de stăpânit în anumite momente, dar față de mulți alții realizează acest lucru, imediat după ce reacția lui și-a dat seama de ce a făcut și a spus că nu se va repeta, pentru că a avut astfel de ieșiri și la CFR.

Totuși, nu o să poată să nu fie vulcanic, dar mi se pare că se potrivește cu Giuleștiul, pentru că Giuleștiul este în general mai vulcanic. Așa este el, se poate vedea și la interviuri. Eu zic că s-a schimbat în ultimii ani, pentru că de când și-a început cariera de antrenor s-a schimbat în bine”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Ce îi lipsește lui Rapid: „Nu se bate la titlu”

Constantin Schumacher a analizat în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE startul de sezon al Rapidului și a explicat de ce crede că echipa lui Daniel Pancu nu se bate la titlu în formula actuală.

Fostul jucător de la Rapid consideră că giuleștenii nu au rezerve suficient de valoroase și nu îi vede printre favoriții la titlu din această cauză.

„Pancu a schimbat atitudinea echipei, joacă până în ultimul minut. Asta s-a văzut în ultimele meciuri, pentru că au marcat pe final. În meciurile de acasă suporterii sunt prezenți și încurajează echipa, iar acest lucru este foarte important, sper să reușească să mențină acest ritm.

Nu cred că Rapid poate în acest moment să se bată la titlu, le mai trebuie cel puțin trei-patru jucători care să poată să facă diferența și care să facă din Rapid o echipă cu pretenții de titlu.

(n.r. o vedeți pe FC Argeș capabilă să facă surpriza?) FC Argeș în momentul ăsta are vreo nouă jucători accidentați, dintre care șase ar fi fost titulari. Este foarte greu pentru FC Argeș, cred că de abia așteaptă să treacă meciul ăsta și să vină pauza (n.r. pentru echipele naționale), iar atunci jucătorii accidentați vor reveni pentru următorul meci al sezonului”, a spus Constantin Schumacher, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

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