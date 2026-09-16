Aflată la al 6-lea sezon în SuperLiga, Rapid își dorește calificarea în cupele europene. Pentru ca obiectivul să fie atins, formația din Giulești l-a numit pe Daniel Pancu ca antrenor principal.

Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu

După 9 etape disputate, Rapid se află în grafic. Daniel Pancu a acumulat nu mai puțin de 18 puncte, acesta fiind pe locul doi în ierarhie, după Dinamo, rivala din București având un avantaj de două lungimi.

Întrebat de ceea ce s-a schimbat în jocul echipei, Victor Angelescu a răspuns fără să stea pe gânduri: răutatea în momentele importante. Oficialul Rapidului e de părere că numirea lui Daniel Pancu a fost de bun augur, în condițiile în care tehnicianul are în sânge ADN-ul giuleștean.

„Am început bine şi campionatul trecut. Am zis că poate schimbarea pe care o văd e strict legată de atitudinea jucătorilor. E clar diferită. Jucăm diferit. Înainte aveam mai multă posesie, dar acum suntem mult mai direcţi către poartă.

Am început bine, dar şi anul trecut am început bine. Vedem. Parcă suntem mai răi. Suntem o echipă mai arţăgoasă, mai agresivă. Am luptat până la capăt şi am câştigat multe puncte după minutul 90.

Pancu e singurul antrenor rapidist, sau printre singurii rămaşi, care poate să mai transmită lucrurile de care aveam nevoie. Am mai avut o problemă sezonul trecut: n-am mai avut un lider consacrat, cum era Săpunaru înainte, Ionuţ Voicu la ligile inferioare etc. Şi era nevoie să avem pe cineva cu ADN-ul Rapidului. Pancu se potriveşte perfect. Jocul e diferit!

Pentru mine e mult mai uşor, dintr-un singur motiv: am mai lucrat cu el. Am fost primul conducător care l-a pus antrenor. Îl cunosc.

Se ştia de dinainte că avem o relaţie foarte bună, tot timpul am ţinut legătura cu el. Îmi e mai simplu să lucrez cu el. Dar nu pot să spun că am avut antrenori grei. Cu Mutu se lucrează bine. Ar fi incorect să spun că s-a lucrat greu cu cineva!”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.