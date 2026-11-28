Tehnicianul câștigător al Cupei și Supercupei României cu Astra Giurgiu în 2014 a susținut că Universitatea Craiova nu are rival în lupta pentru supremația din primul eșalon al fotbalului românesc.

Daniel Isăilă o vede pe Craiova fără rival în Liga 1

În același timp, fostul selecționer al României U21 s-a arătat încrezător că Gică Hagi este antrenorul potrivit pentru a obține rezultate la echipa națională.

„(n.r.- despre favorita la titlu) În campionat, Craiova nu are adversar în momentul de față, doar o minune ar face să îl piardă. Rezultatele sunt bune, jocul dă încredere, problemele apar când apar dificultăți, când sunt accidentări etc. La primul rezultat negativ o să zici că e accident, apoi, la următorul, apar fitilele și apar discuțiile.

(n.r.- despre situația echipei naționale) Nu trebuie să ne temem de Estonia, este vorba de respect, în ziua de azi trebuie să respecți orice adversar. Nimic nu este imposibil azi în fotbal. Cu o bună organizare defensivă poți bate pe oricine.

Îmi dă încredere Gică, chiar dacă pare un nebun frumos, mereu pozitiv. Este convins că poate să reușească. Dacă nu ai încredere și nu transmiți lucruri pozitive, nu creezi un mediu sănătos, nu ai cum să faci ceva. Dacă intri cu frica de a pierde, asta se va întâmpla.

Mesajul lui Isăilă pentru Edi Iordănescu

(n.r.- despre Edi Iordănescu la Watford) Îi urez succes lui Edi, îi va fi foarte greu. Acum îmi amintesc de meciurile noastre cu Elveția, să facem o comparație. Cum ne-am prezentat la primul, a fost un miracol, practic, am dat două goluri pe final, dar putea fi 78-0 lejer.

N-am contat, apoi se vede cât de mult contează un moment. Puteam chiar să și câștigăm. Iar apoi, la jocul de acasă, am câștigat și am arătat altfel. Atmosfera pozitivă, încrederea în jurul echipei naționale te pot face să te autodepășești. Calități avem, la încredere, mentalitate, educație, astea ne lipsesc, ne trag în jos”, a declarat Daniel Isăilă, potrivit sptfm.ro.

România U21, Al-Hazem (Arabia Saudită), FC Baniyas și Khor Fakkan (Emiratele Arabe Unite) sunt echipele pe care le-a antrenat Daniel Isăilă.