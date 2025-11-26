Daniel Bîrligea a acordat un interviu înaintea partidei Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Meciul contând pentru etapa a 5-a din grupa unică a Europa League se va juca joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB, interviu înaintea duelului cu Steaua Roșie Belgrad

Atacantul roș-albaștrilor a spus că își dorește să se asemene în privința caracterului și a mentalității cu superstarul Cristiano Ronaldo.

El a răspuns și unor întrebări referitoare la personalitatea sa, cum ar fi ce îl enervează cel mai tare sau care este cea mai mare calitate a sa.

Bîrligea: „Vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo”

„(n.r. - cu ce celebritate te asemeni?) Nu știu dacă mă asemăn cu cineva, dar vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo, care muncește mereu și are ca obiectiv să fie mereu cel mai bun.

(n.r.- dacă ai putea fi jucător profesionist în alt sport, ce ai alege?) Cred că box. (n.r.- dacă nu erai fotbalist, erai...?) Bucătar.

(n.r.- în vestiar sunt cunoscut pentru...) Capacitatea mea de a fi prieten cu toți. (n.r.- mă enervează când... Plouă afară. (n.r.- cea mai mare calitatea a mea este...) Ambiția” - au fost răspunsurile lui Daniel Bîrligea, în cadrul interviului acordat pentru EAD Sport Content, deținătorul drepturilor TV din Superligă.