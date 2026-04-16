Sancțiunea aspră a fost dictată joi, la aproape două luni după scandalul izbucnit la meciul cu Petrolul Ploiești (1-2). Inițial, forul disciplinar hotărâse doar un avertisment și o amendă de 4.000 de lei pentru oficialul piteștean. Situația s-a schimbat după ce reprezentanții FRF și cei ai Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) au depus un memoriu prin care au cerut rejudecarea cazului.

Potrivit deciziei, Dani Coman nu are permisiunea de a intra la vestiare, de a sta pe marginea terenului sau de a reprezenta formația din Trivale la acțiuni oficiale timp de 30 de zile. Din acest motiv, conducătorul va absenta la duelurile din campionat împotriva echipelor CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Dinamo și Rapid, precum și la confruntarea din semifinalele Cupei României. Revenirea sa pe stadion din calitatea de oficial se va produce abia în ultima etapă a play-off-ului.

Reacția oficialului: „Voi fi și mai dur”

Deși sancționat, conducătorul echipei nu intenționează să își schimbe discursul pe viitor. El a precizat că hotărârea comisiilor i-a lăsat un gust amar, dar a subliniat că va continua să taxeze erorile de arbitraj.

„Nu am primit vestea foarte bine. Personal, mă așteptam să fie doar o amendă. Până la urmă, asta este decizia și trebuie să mi-o asum, indiferent dacă îmi convine sau nu. S-au judecat declarațiile pe care le-am dat. Dar dacă cineva crede că îmi va închide gura, se înșală amarnic. La fel voi fi sau poate mai dur, dacă se vor mai face greșeli împotriva echipei pe care o conduc. Să mai aibă puțină răbdare oamenii, că se vor schimba multe și în arbitraj”, a spus Dani Coman, potrivit Digisport.

Cum a început conflictul cu Radu Petrescu

Supărarea președintelui a atins cote maxime după meciul cu Petrolul Ploiești, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol marcat de Claudiu Micovschi pe finalul jocului, oprind faza înainte ca mingea să intre în poartă. La acea vreme, oficialul a lansat un atac fără precedent la adresa „centralului”.

„Știți ce merită ăștia? Merită bătuți și călcați în picioare, pentru că își bat joc de munca noastră! Își bat joc de noi. Să ne spună clar: nu aveți voie în play-off și gata, ne oprim, jucăm în play-out și știm o treabă. Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu. Să se lase de arbitraj. Gata!”, a transmis Coman imediat după fluierul final al acelei partide.