Rapid a remizat în fața lui FC Argeș, scor 0-0, într-un meci din runda a 4-a a play-off-ului din Superliga.

Giuleștenii au oferit o prestație „cenușie” în ofensivă și nu au putut obține mai mult de un punct în partida cu piteștenii.

Dani Coman a tras un semnal de alarmă după remiza cu Rapid

Președintele lui FC Argeș i-a felicitat pe jucătorii echipei din Pitești pentru rezultatul obținut, dar a tras și un semnal de alarmă.

Dani Coman a vorbit despre problemele financiare ale echipei și a cerut sprijin pentru ca FC Argeș să poată continua să facă performanță.

„Am venit să jucăm fotbal, chiar dacă nu a fost un meci spectaculos. Noi am jucat la victorie.

O echipă nou-promovartă, dacă a ajuns în play-off și în semifinale Cupei României, înseamnă că a făcut performanță.

Dar eu vreau să câștig trofee, îmi doresc să cresc jucători la echipă, imi doresc să am buget pentru a aduce jucători peste nivelul celor pe care-i avem și să ne batem cu echipele care au bugete de patru-cinci ori mai mari ca ale noastre.

Pentru a face performanță, la un club ca FC Argeș, ai nevoie de fotbal.

Fotbal fără bani se face, performanță fără bani nu se face.

Sunt nefericit, pentru că-mi doresc mai mult de la această echipă, de la oraș, de la oamenii care pot face mai mult pentru echipă. Dar nu mâine, nu când se va face noul stadion.

Noi avem nevoie de acei oameni acum, dacă vrem să performăm și să nu fim o perdantă a campionatului. Ne trebuie buget pentru performanță. Trag un semnal de alarmă că acest oraș, această echipă, merită mai mult.

Eu mai mult nu pot!”, a spus Dani Coman, după remiza cu Rapid.

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul cinci în play-off cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid rămâne pe poziția a treia și se apropie la patru puncte de primul loc, dar având un meci în plus.