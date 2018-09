Danciulescu nu a ramas dator! Replica dura pentru Bratu: "Imi asum eu esecul cu Iasi, dar nu eu le-am dat indicatii jucatorilor si nu le-am spus cum sa se apere!"

Dinamo se afla intr-un picaj accentuat.

Echipa din "Stefan cel Mare" a pierdut ultimele trei meciuri de campionat, l-a pierdut pe Ionel Danciulescu si, se pare, este foarte aproape sa-l piarda si pe antrenorul Florin Bratu.

Danciulescu si-a anuntat plecarea de la Dinamo cu doar cateva minute inainte de startul meciului de la Iasi, iar acest lucru a destabilizat echipa in opinia lui Bratu. Bratu a declarat la finalul meciului pierdut cu Poli Iasi ca gestul lui Danciulescu a fost "neinspirat".

Fostul oficial al lui Dinamo i-a dat replica lui Bratu intr-un mod ironic: "Imi asum eu esecul cu Iasi!"

"Daca se considera ca discursul meu din fata baietilor a destabilizat echipa, atunci eu imi asum rezultatul partidei de aseara. Dar va rog sa intrebati jucatorii daca s-au simtit in vreun fel destabilizati. Eu le-am spus ca este ultimul meu meci si ca ii rog sa castige pentru mine, pentru fani, pentru Dinamo. Imi pare rau ca nu s-a putut. Eu cu jucătorii nu am discutat despre primul 11, nu am discutat detalii tehnico-tactice si nu le-am spus cum sa se apere la fazele fixe. Dar chiar si asa, daca trebuie, imi asum responsabilitatea pentru rezultat.

Pentru mine, Florin Bratu este unul dintre cei mai buni antrenori ai noului val si este potrivit pentru ce se vrea la Dinamo in acest moment. L-am vazut foarte precupat pe Florin de pregatirea meciurilor, este foarte pasionat de meserie pe care o face. Sunt convins ca va scoate echipa din aceasta pasa. Indiferent de ce va spune Florin despre mine, aceasta e singura mea declaratie in ceea ce il priveste. Ii urez mult succes in continuare si ramane prietenul meu orice ar fi", a declarat Ionel Danciulescu pentru gsp.ro.